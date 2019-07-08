Володимир Гройсман зустрівся з головою Європейської Ради Дональдом Туском [ Редактировать ]
Перед початком саміту Голова Європейської Ради Дональд Туск зустрівся з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Туск подякував українській стороні за співпрацю і навіть назвав себе "проукраїнським маніяком" у Брюсселі. Зі свого боку Гройсман наголосив, що Україна й надалі потребує від ЄС підтримки, зокрема, у продовженні санкцій проти Росії. Адже, висловив переконання прем'єр, безпека в Україні - це запорука безпеки в Європі.
"Дуже важливо у цей транзитний період, коли є зміна в тому числі влади ЄС, відбувається зміна Європейського парламенту, треба забезпечити після змін незворотність курсу європейської інтеграції, це для нас є фундаментальний і визначальний напрямок, ми розраховуємо на тверду позицію Європейського союзу щодо підтримки виконання угоди асоціації з ЄС, а також підтримки нашої територіальної цілісності", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
"Я залишатимуся вашим другом і союзником незалежно від того, ким я буду у майбутньому, упродовж всіх цих років я намагався підтримувати Україну в Європі, а Європу в Україні Європейський Союз повинен гордитися і бути вдячним за те, що має такого партнера", - говорить Дональд Туск, голова Європейської Ради.
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