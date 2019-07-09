МЗС Великої Британії пояснило рішення відмовити в акредитації представникам російських ЗМ - інформагентства "Спутнік" та телеканалу Russia Today.

Ті хотіли висвітлювати Глобальну конференцію зі свободи преси у Лондоні - але їх не допустили.

У британському МЗС кажуть - ці медіа-ресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід рзопочнеться завтра. Окрему увагу приділять загрозі фейкових новин.