Британці пояснили відмову в акредитації російським ЗМІ [ Редактировать ]
МЗС Великої Британії пояснило рішення відмовити в акредитації представникам російських ЗМ - інформагентства "Спутнік" та телеканалу Russia Today.
Ті хотіли висвітлювати Глобальну конференцію зі свободи преси у Лондоні - але їх не допустили.
У британському МЗС кажуть - ці медіа-ресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід рзопочнеться завтра. Окрему увагу приділять загрозі фейкових новин.
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