Україна цього року, втратила аж 26 позицій у світовому рейтингу швидкості інтернету, посівши 81 місце на планеті, згідно з результатами дослідження британської компанії cable.co.uk. Втім, цієї швидкості точно вистачить, аби знайти в мережі достатньо інформації про будь-що. Скажімо про добрі та шкідливі властивості борщівника.

Невідомо, чи різнобічну інформацію шукали про нього співробітники фіто-санітарної служби, але вони вважають цю рослину цінною. Відтак, на боротьбу з нею грошей держава не виділила. Принаймні на Львівщині, де селяни мають самотужки винищувати цей небезпечний будяк

Безкорисливий і небезпечний - так називають борщівник у селі Домажир на Львівщині. Худобу на ньому не випасають. Кажуть, після борщівника - молоко схоже на віск і гіркувате на смак.

"Я б вам показала, але він може бризгнути. Він має отой сік і ту таку отруту".

Під час цвітіння сік цієї рослини може спричинити опіки шкіри. На собі відчув це Михайло Столяр. Два тижні тому чоловік на городі сапою зрубав небезпечну рослину.

"От є плями, бачите, що позалишали - і милом господарським змивав, прийшов додому і змив і пройшло. І от тує, бачите, ще є", - показує Михайло Столяр, житель села Домажир.

У селі Домажир на боротьбу з борщівником цьогоріч із місцевого бюджету виділили 70 тисяч гривень. Це найбільше за останні три роки. Втім визнають: знешкодити войовничу рослину непросто.

"Косою косять, кращого методу на сьогоднішній день немає. Ми кропили його сильним розчином, спалювали - воно результату як такого не давало. Він ніби жовк, пропадав, але знов починав рости в такому ж тепмі, як і було", - розповідає Олександра Стойко, в.о голови Домажирівської сільради.

Тим часом до 8-ї Львівської лікарні щотижня звертаються нові пацієнти з опіками від борщівника. Медики рекомендують: як тільки сік рослини потрапить на шкіру - негайно змити його водою.

"Накласти якусь пов'язку, якщо є можливість. Тому що завжди з'являються пухирі після цього, можуть інфікуватися, це все видалити ізулювати. Наступним таким моментом - це є убезболюючий препарат треба приймати, тому що викликає такий локальний біль і звернутися за допомогою до лікаря", - радить Василь Савчин, лікар-хірург 8-ї міської клінічної лікарні Львова.

Заживають опіки як мінімум 7-10 днів. А зустріти борщівник можна будь-де: при дорогах, на полях, біля будинків...

Всього в області його 640 гектарів. На боротьбу з борщівником треба 4 мільйони гривень. Із обласного бюджету ж цьогоріч не виділили жодної копійки.

"Ми неодноразово зверталися листами. Відповідь Державної фітосанітарної інспекції, що ця рослина є цінною кормовою рослиною. Відповідь Мінагрополітики - що це питання потребує додаткового вивчення і тоді буде прийняте рішення", - зазначив Руслан Гречаник, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.