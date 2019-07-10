П'ять років тому в Мар'їнці та Красногорівці під Донецьком почалися бойові дії.

П'ять років тому в Мар'їнці та Красногорівці під Донецьком почалися бойові дії. Відтоді загинули десятки мирних жителів, зруйновано сотні будинків. Сьогодні там відбувся Форум миру. Про що на ньому йшлося - дивіться далі.

Побиті та простріляні паркани й хати так зараз виглядає більшість вулиць Мар'їнки, наближених до лінії зіткнення. Що таке війна тут знають. Адже вона навкруги: на вулиці, на подвір'ї, війна тут торкнулася кожного.

"Мы не только здесь выживаем, мы хотели бы здесь жить. Мы не собираемся покидать наши места. И мы хотим что бы у нас наступил стойкий мир", - говорить Володимир Мороз, співорганізатор "Форуму миру".

Сьогодні більше п'яти сотень делегатів із Мар'їнки, Красногорівки та інших населених пунктів зібралися тут на Форум миру.

"Ровно 5 лет назад жизнь тут в Марьинке разделилась на до и после. Люди гуляли жили и видели завтрашний день и ничто не предвещало опасности. Ровно 5 лет назад сюда прилетели. Люди попросили только одно - объединяем все усилия, делаем только одно чтобы 21 июля точно так же прошла черта которая вернула мир в нашу страну", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Після форуму Наталя Королівська відвідала відновлену школу у сусідній Красногорівці. Два роки тому по ній вдарили гради.

"1 сентября будем встречать здесь детей, и этот символ нам хочется чтобы был символом для всех людей нашей страны. Как нужен сегодня мир. Как нужно объединив усилия не воевать а строить", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".