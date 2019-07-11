В Греции на территории полуострова Халкидики произошел мощный шторм, в результате которого погибли шесть человек и более сотни пострадали.

Известно, что трагедия произошла из-за проливных дождей и сильного града, в следствие чего попадали деревья и прочие объекты. Также были повреждены здания и линии коммуникаций.

Для ликвидации ущерба от удара стихии на острове Халкидики греческие власти решили задействовать армию.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.