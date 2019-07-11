Смертельный шторм на популярном курорте: шокирующие фото трагедии [ Редактировать ]
В Греции на территории полуострова Халкидики произошел мощный шторм, в результате которого погибли шесть человек и более сотни пострадали.
Известно, что трагедия произошла из-за проливных дождей и сильного града, в следствие чего попадали деревья и прочие объекты. Также были повреждены здания и линии коммуникаций.
Для ликвидации ущерба от удара стихии на острове Халкидики греческие власти решили задействовать армию.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
по теме
В США парень расстрелял посетителей бара
В США один из посетителей бара открыл огонь по людям
На Гавайях разбился самолет: никто не выжил
Возле аэродрома города Диллингхем упал двухмоторный самолет
Нумерология богатства: как рассчитать свой код
На протяжении долгого времени ученые пытались понять, как нумерология влияет на общество
В Польше погибла 18-летняя украинка
В ночь, с 10 по 11 июля микроавтобус, который следовал в Краков, попал в аварию
Умер актер из популярного ситкома
На 34-м году жизни скончался актер из известного ситкома "Эта страна" Майкл Слеггс