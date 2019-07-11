21 июля не просто выборы народных депутатов - это выбор между продолжением войны и восстановлением мира!Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская заявила в ходе Форумов Мира, которые прошли в Марьинке и Селидово Донецкой области. Участие в форумах приняли более 1500 делегатов.

"Наша главная задача - это достижение мира дипломатическим путем, через прямые переговоры со всеми сторонами конфликта, в рамках Минских соглашений. Вторая задача - это снижение тарифов на газ и услуги ЖКХ, о чем мы уже договорились с "Газпромом". Также очень важно восстановить экономику и систему социальной защиты, вернув все отнятые у людей компенсации, льготы и выплаты, повысив прожиточный минимум и проиндексировав зарплаты и пенсии. Мы знаем, как это сделать, и наша сильная команда профессионалов готова выполнить все эти задачи", - подчеркнула Наталия Королевская.

Народный депутат также акцентировала внимание на том, что выборы 21 июля - судьбоносный день для Донбасса и Украины, когда люди смогут перевернуть страницу войны и нищеты и сделать выбор в пользу мира.

"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" понимает важность возвращения мира, защиты людей, пострадавших от войны, и восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса. И 21 июля не просто выборы народных депутатов - это выбор между продолжением войны и восстановлением мира. Я уверена - люди, которые пять лет терпели все эксперименты и издевательства уходящей власти, а особенно - жители Донбасса, сделают правильный выбор и проголосуют за мир и за жизнь", - резюмировала Наталия Королевская.