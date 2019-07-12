Бесперебойная работа газотранспортной системы Украины - это не только газ, это и рабочие места и поступления в бюджет. Об этом заявил 11 июля в Николаеве основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" во время встречи с коллективом завода "Зоря".

Николаевский завод "Зоря"-"Машпроект" - крупнейший Научно-производственный комплекс "Укроборонпрома". Некогда один из лидеров мирового газотурбостроения, сегодня практически остался без заказов.

"Завод "лежит" уже 5 лет, нет работы, у нас простой, мы ничего не производим, мы знаем о ваших переговорах в Москве, для нас это очень важно. Продление контрактов по газотранспорту, возвращение на российский рынок помогли бы нашему предприятию возродиться", - говорят люди Юрию Бойко.

"Когда я был руководителем "Нефтегаза" мы заказывали у вас газотурбинные установки. У нас был рынок с Россией - россияне покупали установки для своих катеров и судов. Сейчас эта связь утеряна. И главная задача сегодня для нас, что бы мы обеспечили газотранспортную систему работой, а вас соответственно заказами. 10 июля на встрече в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым нам удалось достичь ряда договоренностей по жизненно важным для Украины вопросам. Это и вопросы снижения цены на газ, и договоренности о прямых поставках российского газа в нашу страну. Это будет новый контракт на транзит, а это значит, что у вас будут заказы. Для вашего предприятия критически важно, чтобы контракты были возобновлены. Я обещаю, что завод "Зоря" будет работать и получать заказы и на газотранспортную систему, и вернется на российские рынки", - заверил работников предприятия Юрий Бойко.

"Наша команда знает, как решить проблему завода. Это и открытие рынков СНГ и Беларуси, и необходимое финансирование, и модернизация оборудования, и новые заказы, и как следствие, - новые рабочие места и хорошие зарплаты. Завод " Зоря" важен - это обороноспособность страны, это градообразующее предприятие, на заводе работает больше 9 тысяч человек. Это важное предприятие для Николаева и Украины в целом. Я буду отстаивать интересы каждого заводчанина в Верховной Раде, и готов за них бороться", - подчеркнул кандидат в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Дворник.

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" представил кандидатов-мажоритарщиков, которые баллотируются по 6-ти избирательным округам Николаевской области

В одномандатных избирательных округах Николаевской области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты:

№127 - Александр Горбачев

№128 - Анатолий Дворник

№129 - Максим Невенчаный

№130 - Владимир Фроленко

№131 - Валерий Колесников

№132 - Андрей Головчанский

"Я уверен, что с этой командой - мы победим. Каждый из кандидатов будет имеет большой профессиональный и жизненный опыт и готов защищать права наших избирателей и отставать интересы жителей Николаевщины", - сказал Юрий Бойко.