Юрий Бойко: бесперебойная работа газотранспортной системы Украины - это поступления в бюджет [ Редактировать ]
Бесперебойная работа газотранспортной системы Украины - это не только газ, это и рабочие места и поступления в бюджет. Об этом заявил 11 июля в Николаеве основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" во время встречи с коллективом завода "Зоря".
Николаевский завод "Зоря"-"Машпроект" - крупнейший Научно-производственный комплекс "Укроборонпрома". Некогда один из лидеров мирового газотурбостроения, сегодня практически остался без заказов.
"Завод "лежит" уже 5 лет, нет работы, у нас простой, мы ничего не производим, мы знаем о ваших переговорах в Москве, для нас это очень важно. Продление контрактов по газотранспорту, возвращение на российский рынок помогли бы нашему предприятию возродиться", - говорят люди Юрию Бойко.
"Когда я был руководителем "Нефтегаза" мы заказывали у вас газотурбинные установки. У нас был рынок с Россией - россияне покупали установки для своих катеров и судов. Сейчас эта связь утеряна. И главная задача сегодня для нас, что бы мы обеспечили газотранспортную систему работой, а вас соответственно заказами. 10 июля на встрече в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым нам удалось достичь ряда договоренностей по жизненно важным для Украины вопросам. Это и вопросы снижения цены на газ, и договоренности о прямых поставках российского газа в нашу страну. Это будет новый контракт на транзит, а это значит, что у вас будут заказы. Для вашего предприятия критически важно, чтобы контракты были возобновлены. Я обещаю, что завод "Зоря" будет работать и получать заказы и на газотранспортную систему, и вернется на российские рынки", - заверил работников предприятия Юрий Бойко.
"Наша команда знает, как решить проблему завода. Это и открытие рынков СНГ и Беларуси, и необходимое финансирование, и модернизация оборудования, и новые заказы, и как следствие, - новые рабочие места и хорошие зарплаты. Завод " Зоря" важен - это обороноспособность страны, это градообразующее предприятие, на заводе работает больше 9 тысяч человек. Это важное предприятие для Николаева и Украины в целом. Я буду отстаивать интересы каждого заводчанина в Верховной Раде, и готов за них бороться", - подчеркнул кандидат в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Дворник.
Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" представил кандидатов-мажоритарщиков, которые баллотируются по 6-ти избирательным округам Николаевской области
В одномандатных избирательных округах Николаевской области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты:
№127 - Александр Горбачев
№128 - Анатолий Дворник
№129 - Максим Невенчаный
№130 - Владимир Фроленко
№131 - Валерий Колесников
№132 - Андрей Головчанский
"Я уверен, что с этой командой - мы победим. Каждый из кандидатов будет имеет большой профессиональный и жизненный опыт и готов защищать права наших избирателей и отставать интересы жителей Николаевщины", - сказал Юрий Бойко.
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