Зустріч у нормандському форматі сьогодні запланована у Парижі. Вона відбудеться на рівні радників глав держав - України, Німеччини, Франції та Росії, які мають підготувати зустріч на найвищому рівні.

Україну на переговорах представлятиме заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко.

Раніше Володимир Зеленський запропонував президентові РФ розширити формат переговорів, доєднавши до нього лідерів Сполучених Штатів та Великої Британії.

До речі, сьогодні в німецькому МЗС заявили, що поки з цього приводу ніхто з України до керівництва Німеччини не звертався.