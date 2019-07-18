У польському Вроцлаві відомий Тумський міст почистили від замків. Їх, за традицією, закохані та молодята щедро розвішували на бильцях, щоб символічно скріпити свої почуття. Міська влада нині взялася за реконструкцію переправи через річку Одру. Тож зі споруди довелося прибрати все зайве. Після проведення робіт чіпляти замки на міст заборонять на найближчі 10 років.

"Замки, які люди вішали тут майже десять років, заважали б нам перефарбувати міст. Ця традиція прийшла до нас з Італії. За нашими підрахунками, загальна вага замків на перилах сягає від чотирьох до п"яти тонн", - говорить Ева Мазур, представниця Мерії Вроцлава.