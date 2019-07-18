В Україні триває підготовка до виборів. І перемогу кандидати планують здобувати у різний спосіб. Хтось традиційно грічкосійством, а дехто вдається до новітніх способів махінацій. Тож які вони - сучасні тренди шахрайства? Розкаже Богдан Вербицький.

У кожного з них свій шлях до перемоги. Хтось намагається скласти виборчу програму, хтось - розставляє агітаційні намети. Часто-густо прихильність виборців завойовують пакетами! З гречкою та іншим провіантом.

"Не роздавіть дитину с пакєтами со своїми! Боже люди та діти стоять! Ви шо не нормальні кошмар".

Однак політичні реалії, як і методи махінацій на виборах, змінюються.

"Якщо ми раніше казали, що є умовно прямий підкуп, гречкосійство, якісь там продуктові набори, заохочення іншими умовно не знаю. Подарунками зараз використовуються інші технології спрямовані на здешевшення голосу виборця, ну і на легший спосіб потрапляння до Верховної Ради", - говорить Олександра Решмеділова, політичний експерт.

Ось такі повідомлення на свої мобільні телефони отримали жителі на Заході країни. Зміст доволі простий.

"СМС-розсилки з інформацією стосовно політичної партії "Голос", яка не проходить до Верховної Ради. Особа, яка використовує дану розсилку з альфа-іменем "Перемога", являється одним із депутатів міських-сільських рад Львівської області. Також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів у депутати від цієї партії по Львіському регіону", - говорить Сергій Демедюк, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Повідомлення від операторів надходять не тількі агітаційні. Подібні технології використовують і проти опозиції. На Одещині користувачі отримали звістки, що нардеп Іван Фурсін та депутат облради Віталій Саутьонков начебто товаришують із п'ятим президентом Петром Порошенком.

"К сожалению мои опоненты, настолько переживают за результаты выборов, что пускаються на самые грзные методы политической борьбы я могу сказат мне печально что ребята которые називают себя новыми лицами - занимаются подобного рода грязными политическими методами борьбы это доказывает лиш то что они не уверены в своей победе, а я в своей победе уверен", - говорить Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

"Хочу обратиться к этому мобильному оператору, чтобы они навели порядок в этих рассылках, чтобы они это остановили это в их технических возможностях они контролируют эту рассылку, когда им это выгодно. Вы же понимаете, что рассылка используеться обычно для чего для комерческих целей, а как же это так они пропускают такие сообщения в таком огромном количестве с одного телефона и в это не вмешиваются, и это не блокируют", - говорить Іван Фурсін, народний депутат.

І не лише "смсками" єдиними. Ще одна поширена "брудна технологія" клони.

"Однофамільці, або люди раптом напередодні виборів починають міняти паспорти, які за дивним збігом обставин співпадають з ім'ям основних кандидатів, які можуть перемогти на округах. Потім співставляється ці двійники, вони зазвичай десь 3-4 відсотки можуть забрати у справжнього кандидата", - говорить Тарас Загородній, політичний експерт.

Заради своєї перемоги мажоритарники не гребують навіть використовувати інших політиків.

"Наприклад на Луганщині є декілька показових округів, де використвуються фото з Юрієм Анатолійовичем Бойко. Наприклад 113 округ фото з Бойко використвують й деякі інші кандидати, які жодного відношення до політсили не мають", - говорить Олександра Решмеділова, політичний експерт.

Перешкодити нашестю клонів та махінаціям із СМС можуть лише зміни до законів і скасування мажоритарки, адже контролювати саме цю частину виборчої системи - найважче.