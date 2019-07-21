Черги на деяких дільницях виникли одразу після їхнього відкриття. Разом з усіма довелося постояти в одній із шкіл Печерського району столиці й співголові "Опозиційної платформи - За життя" Вадиму Рабіновичу.

Він розповів, що голосував за мир і стабільність. Наголосив - активністю виборців задоволений. Сподівається, що така тенденція буде аж до вечора.

"Сегодня надо выбирать мир, сегодня не надо больше никого ни за что агитировать, люди уже все знают. Самое важное - прийти и выполнить свой гражданский долг. И очень важно перед тем, как идти на выборы - открыть холодильник и посмотреть внимательно в свой холодильник. Поэтому я верю в то, что сегодня будет очень удачный для Украины день, для всех нас и для того, чтобы изменить страну", - наголосив Вадим Рабінович, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".