У Перу прокинувся вулкан: оголошена евакуація населення [ Редактировать ]
У Перу, через активність вулкана Убінас, терміново евакуюють жителів.
Вулкан прокинувся кілька днів тому - почав викидати попіл та розпечене каміння на висоту до півтора кілометра. Викиди зафіксували навіть у сусідньої Болівії. Але не всі мешканці поквапилися залишити свої домівки, - мовляв, не можуть покинути господарство.
Влада запровадила надзвичайний стан на два місяці у прилеглих до вулкану районах - там мешкає близько 30 тисяч людей.
За словами експертів, нинішнє виверження Убінаса може тривати від кількох місяців до року.
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