У Перу, через активність вулкана Убінас, терміново евакуюють жителів.

Вулкан прокинувся кілька днів тому - почав викидати попіл та розпечене каміння на висоту до півтора кілометра. Викиди зафіксували навіть у сусідньої Болівії. Але не всі мешканці поквапилися залишити свої домівки, - мовляв, не можуть покинути господарство.

Влада запровадила надзвичайний стан на два місяці у прилеглих до вулкану районах - там мешкає близько 30 тисяч людей.

За словами експертів, нинішнє виверження Убінаса може тривати від кількох місяців до року.