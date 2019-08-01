Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60% - Геннадій Зубко [ Редактировать ]
Житловий фонд країни готовий до опалювального сезону на 60 відсотків. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко під час селекторної наради з керівниками областей. Уже першого вересня мають повністю підготувати дитячі садочки, школи та лікарні.
Місцеву владу в уряді закликали пришвидшити темпи встановлення прибудинкових лічильників. А от чи не завищені тарифи на тепло - перевірить Державна аудиторська служба.
"Рішення уряду прийняте про те щоби перевірити підприємства які на сьогодні встановлюють тарифи і надают послуги. Безпосередньо 21 підприємство буде первіряти держаудитслужба аби ті тарифи, які встановлені на місцях перевірити на їх ефективність і чи дійсно підприємство може встановлювати такі тарифи. Попали підприємства у яких є найвищий тариф за гігакалорію - починаючи від 1800 і 2300, - тому держаудитслужба перевіриить наскільки ті витрати які були заявлені під час встановлення тарифу відповідають дійсності", - говорить Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр України.
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