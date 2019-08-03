Від трипільської культури до наших часів - у форматі 5D. У Києві відкрився інноваційний музей становлення української нації. Усі експозиції розробила команда науковців. На відкритті побувала Ірина Розова.

Експозиція Dолодимир Великий - Хреститель Русі. Історичну сцену доповнюють дитячий плач та проповідь єпископа-візантійця. Зовнішній вигляд постатей, їхній одяг відповідають тому часу, коли відбувалась подія.

Ось Ярослав Мудрий. Саме він почав встановлювати дипломатичні та торгові зв'язки з європейськими державами, які згодом підкріпив родинними зв'язками. Всі його чотири доньки стали жінками європейських королів.

Автори інсталяцій навіть подбали про те, щоб передати стиль розмови головних персонажів.

"Ви до них будете ближче підходити, наприклад, до Володимира, проходити мимо, а він вам каже: "Ви хрещений?". До Бандери підійдете, а він вам скаже: "Слава Україні!" Підійдете до Івана Миколайчука, а він каже: "Слава Ісусу Христу!", - розповідає Валерій Галан, засновник музею "Становлення української нації".

Історичні герої водять очима, підморгують та навіть мають що сказати нащадкам. Кожен відвідувач може завантажити на власний телефон аудіо-гід на восьми мовах.

"Коли ви, наприклад, набрали "сцена №4" - вам розказують цю сцену, але там є фотографія Володимира Великого. Ви натискаєте на цю фотографію, а він вам в навушники каже: "Що? Впізнали? Так, я Володимир Великий, той, що хрестив Русь", - пояснює Валерій Галан, засновник музею "Становлення української нації".

Над усіма експонатами музею працювала велика команда скульпторів, дизайнерів, ІТ-спеціалістів та науковців. Тож, кожна деталь тут створена на основі історичних досліджень.

"Ви не побачити у цьому музеї козаків у червоних шароварах і оголених до пояса, - це красива легенда, але ви побачити їх такими, якими вони були. Це величезна робота істориків, реконструкторів, є у нас потужний реконструкторський рух", - розповідає Михайло Відейко, доктор історичних наук.

Багатовікову історію української нації митці представили як 25 сюжетних композицій, а це понад 100 воскових фігур. Окрім правителів, тут і видатні науковці, духовні будівничі нації - Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, сучасні діячі культури та навіть ветерани АТО.