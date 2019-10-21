Под Черновцами во время игры со сверстниками умер 14-летний парень. У ребенка резко ухудшилось состояние, медики боролись за его жизнь до последнего, однако, несовершеннолетний скончался, передает "УНН".

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По результатам вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате болезни сердца.

По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признаку части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть".

Ранее сообщалось, что мать изрезала детей и пыталась покончить с собой.