Во время игры со сверстниками трагически умер ребенок [ Редактировать ]
Под Черновцами во время игры со сверстниками умер 14-летний парень. У ребенка резко ухудшилось состояние, медики боролись за его жизнь до последнего, однако, несовершеннолетний скончался, передает "УНН".
По результатам вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате болезни сердца.
По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признаку части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть".
Ранее сообщалось, что мать изрезала детей и пыталась покончить с собой.
по теме
Трагедия под Николаевом: в ДТП погибли руководители полиции (фото)
В Николаевской области на трассе Херсон - Николаев произошло смертельное ДТП
Под Полтавой во время дежурства трагически погибла патрульная полицейская
В среду, 2 октября, во время дежурства под Полтавой трагически погибла 35-летняя патрульная полицейская
В Киеве в гараже нашли труп мужчины
В ночь на вторник, 1 октября, в Святошинском районе Киева загорелся гараж
В Киеве запустят "Полярный экспресс"
В Киеве на детской железной дороге в Сырецком парке запустят "Полярный экспресс"
На стадионе в уборной нашли труп
В пятницу, 18 октября, в Дарницком районе Киева на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины