Додаток у смартфоні замітить водійське посвідчення і техпаспорт [ Редактировать ]
Водійське посвідчення і техпаспорт у смартфоні. Тепер, щоб засвідчити своє право на керування автівкою, достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні з цифровою копією документів. Це має спростити життя власникам авто, - переконані в МВС.
Виробити електронні папери можна дистанційно. Але за умови, що відцифрована світлина водія вже є в правоохоронних базах. А власникам посвідчень з вклеєним фото для цього доведеться замінити їх на нові. За іншою процедурою українці отримуватимуть і номерні знаки. Після оформлення техпаспорта - кермувальник зможе самостійно замовити їх для виготовлення.
"Можна буде вибирати не той номерний знак, який перебуває в цьому сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на транспортному засобі, і не буде ситуації коли вибачте вашого номерного знаку регіону нема, вибачте у нас оскарження тендерного процесу і ми обмежені у номерних знаках", - говорить Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України.
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