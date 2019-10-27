Скандальное интервью белорусскому изданию "Хартыя’97" свежеиспеченного заместителя министра обороны Украины Александра Полищука, который видит в Беларуси угрозу военной агрессии и убежден, что переговорную площадку в Минске нужно закрывать, наносит вред украинско-белорусским отношениям и Минскому процессу.

Заявления Полищука о том, что "одним сетчатым забором от Беларуси не отгородиться" и что "Украина должна быть готова к тому, чтобы отражать военную агрессию или эскалацию возможной военной агрессии и со стороны Беларуси", идеально вписываются в стратегию "партии войны" Порошенко-Турчинова-Парубия. Но в корне противоречат позиции президента Зеленского, который после октябрьской встречи на Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь прямо заявил, что "белорусско-украинская граница остается границей мира и сотрудничества", а также поблагодарил за "предоставление Республикой Беларусь площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на нашем украинском Донбассе".

В Киеве не могут не понимать, что заявления Полищука как представителя власти ослабляют позицию Украины в переговорах нормандского формата. Отсюда каминг-аут Полищука в ФБ и слезливая "просьба" к "белорусским коллегам" срочно "заблокировать доступ к материалу", опубликованному 25 октября. Однако дипломатические реверансы Полищука, проделанные с грацией слона в посудной лавке и продемонстрировавшие его циничность и запредельную беспринципность, ситуацию не исправят.

"Гражданская позиция" Полищука, который с легкостью отрекся от тех принципов и идеалов, которых придерживался с 2014 года как "военный дипломат и эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности" приснопамятного Майдана иностранных дел, который четыре года провел в аппарате СНБО и проникся апокалиптическими прогнозами и фобиями Турчинова, видевшего главную цель своей деятельности в том, чтобы запугивать украинцев существующими только в его воображении российскими вторжениями, - это не просто диагноз. Это - приговор Зе-власти.

Казус Полищука - системное явление в команде Зеленского, представители которой с легкостью отказываются от своих обещаний и в худших традициях старой власти действуют, руководствуясь не интересами государства, а идеологической целесообразностью. Для них, как и для чиновников времен Порошенко, главным принципом является принцип - "точка зрения определяется точкой сидения".

Такая позиция киевской власти наносит непоправимый удар по репутации Украины на международной арене.

Убежден, заместитель министра обороны Полищук, который поставил под угрозу украинско-белорусские отношения и Минские соглашения, должен быть отправлен в отставку. Это станет лучшим доказательством тому, что официальный Киев сохраняет приверженность Минским соглашениям, которые на сегодняшний день являются единственными и безальтернативными для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.