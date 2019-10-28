В Китае урок танцев лишил шестилетнюю девочку возможности ходить. Об этом сообщает AsiaOne.

Известно, что девочка ходила на уроки танцев в течение двух лет. На одном из занятий по растяжке тренер подтолкнул ногу девочки, чтобы она села на шпагат. Сразу после этого она стала хромать, а через несколько часов - потеряла чувствительность в нижней части тела.

Читайте также Студентка необычным способом защитила диссертацию и вошла в историю

Девочку доставили в больницу, где врачи установили, что у нее поврежден спинной мозг.

"Доктора сказали, что надежды на восстановление мало. Есть большая вероятность, что девочка останется парализованной. Помочь ей может только чудо", - рассказала мать девочки.

По словам женщины, ребенок мог получить травму во время выполнения одного из танцевальных упражнений на занятии, а растяжка для шпагата лишь усугубила положение.

Ранее сообщалось, что туристка "забеременела" ради экономии.