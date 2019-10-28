Шпагат на уроке танцев обернулся для ребенка трагедией [ Редактировать ]
В Китае урок танцев лишил шестилетнюю девочку возможности ходить. Об этом сообщает AsiaOne.
Известно, что девочка ходила на уроки танцев в течение двух лет. На одном из занятий по растяжке тренер подтолкнул ногу девочки, чтобы она села на шпагат. Сразу после этого она стала хромать, а через несколько часов - потеряла чувствительность в нижней части тела.
Девочку доставили в больницу, где врачи установили, что у нее поврежден спинной мозг.
"Доктора сказали, что надежды на восстановление мало. Есть большая вероятность, что девочка останется парализованной. Помочь ей может только чудо", - рассказала мать девочки.
По словам женщины, ребенок мог получить травму во время выполнения одного из танцевальных упражнений на занятии, а растяжка для шпагата лишь усугубила положение.
Ранее сообщалось, что туристка "забеременела" ради экономии.
по теме
Туристка "забеременела" ради экономии
Австралийская туристка притворилась беременной, чтобы сэкономить на багаже
Студентка необычным способом защитила диссертацию и вошла в историю
Докторантка из Перу стала первой в истории, кто написал и защитил диссертацию на языке кечуа
В Португалии родился ребенок без лица
В Португалии у супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом
Водитель задавил маму с ребенком на переходе (видео)
В пятницу, 25 октября, в Днепре на пересечении Чернышевского и Гоголя случилось жуткое ДТП
В мире появилась электронная летающая метла
Крупная японская корпорация Toyota презентовала концепт электронной летающей метлы