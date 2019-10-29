"Чорний четвер": 90 років тому обвалився фондовий ринок на Волл-стріт [ Редактировать ]
Рівно 90 років тому сталася подія, яка спровокувала найбільшу і найтривалішу економічну кризу в історії західного світу. Обвалився фондовий ринок на Волл-стріт. Чому це сталося та якими були наслідки - в нашому матеріалі.
Хмарочоси, джаз і дорогі автомобілі. У "буремні двадцяті" Америка процвітала. Після Першої світової у Штатах почався промисловий бум. Люди масово купували цінні папери, вартість яких постійно зростала. Часом навіть, залізаючи в борги.
24 жовтня 1929 увійшло в історію Волл-стріт як "чорний четвер". Фінансова бульбашка, яка росла роками, луснула. Ціни на акції стрімко почали падати. Інвестори взялися продавати їх, щоб встигнути позбутися паперів доки вони остаточно не знеціняться. Це спричинило ще більше падіння і паніку на біржі. Тисячі людей у відчаї збиралися на Волл-стріт - чекаючи на зростання котувань. 29 жовтня, у "чорний вівторок", було продано рекордну кількість акцій. Цей день став найгіршим в історії американської фондової біржі. Загалом за тиждень лихоманки ринок цінних паперів втратив 30 мільярдів долларів. Це більше, ніж витрати уряду США в Першій світовій. Мільйони людей втратили усі статки, лишилися роботи і житла, банки і підприємтсва банкрутували. Цей момент вважають початком Великої депресії, яка зачепила не лише США, а увесь західний світ. І завершилася лише після Другої світової війни.
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