В Украину вернется туман [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, в Украину вернется туман. Так, в некоторых областях ожидается ухудшение видимости. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в пятницу ночью и утром в западных областях Украины ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 ноября, вместе с антициклоном Ольденбургия из Европы в Украину придут морозы.
по теме
Погода на ноябрь: когда в Украину вернется тепло
В пятницу, 1 ноября, вместе с антициклоном Ольденбургия из Европы в Украину придут морозы
Погода на 31 октября: синоптики дали прогноз
Так, синоптик отметила, что ночью в Киеве ожидается до -2...-5 градусов
Погода на 27 октября: синоптики дали прогноз
В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 - +17 градусов
Украину "накроет" густой туман
В субботу, 26 октября, Украину "накроет" сильный туман видимостью 200-500 м
Последние теплые дни: когда в Украину придет похолодание
В пятницу, 25 октября, погода в Украине будет сухая и теплая