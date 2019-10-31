В пятницу, 1 ноября, в Украину вернется туман. Так, в некоторых областях ожидается ухудшение видимости. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в пятницу ночью и утром в западных областях Украины ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 ноября, вместе с антициклоном Ольденбургия из Европы в Украину придут морозы.