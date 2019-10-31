Известная 62-летняя американская актриса Мелани Гриффит опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в нижнем белье.

Поклонники звезды с восторгом отреагировали на новую публикацию Гриффит и "засыпали" ее лестными комментариями.

"Ты такая красивая", "Просто невероятная", "Отличная фигура", "Шикарно выглядишь", - написали фанаты.

Ранее сообщалось, что 49-летняя Наоми Кэмпбелл шокировала фигурой в кожаном белье.