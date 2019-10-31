62-летняя известная актриса поразила фигурой в белье [ Редактировать ]
Известная 62-летняя американская актриса Мелани Гриффит опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в нижнем белье.
Поклонники звезды с восторгом отреагировали на новую публикацию Гриффит и "засыпали" ее лестными комментариями.
"Ты такая красивая", "Просто невероятная", "Отличная фигура", "Шикарно выглядишь", - написали фанаты.
Ранее сообщалось, что 49-летняя Наоми Кэмпбелл шокировала фигурой в кожаном белье.
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