Crazy World Tour: легендарні Scorpions дадуть єдиний концерт у Києві в рамках всесвітнього турне [ Редактировать ]
Одним із символів свободи в ті часи був легендарний гурт Scorpions. Колектив виступав і під час повалення Берлінської стіни. Відтоді легенди року провели не один концерт у столиці України. Черговий виступ відбудеться вже наступного вівторка. Scorpions зіграють у київському Палаці Спорту. У рамках світового туру Crazy World Tour музиканти планують об'їхати зі своїми виступами весь світ. Богдан Вербицький продовжить.
Продано більше як 100 мільйонів копій альбомів. Зіграно понад 5 тисяч концертів по всьому світові.
Вони одними з перших підняли "залізну завісу" і виступили в Радянському Союзі.
1988 рік. Це кадри першого концерту Scorpions у тодішньому Ленінграді. Музиканти виступали в місцевому рок-клубі. А вже за рік грали в Москві, у Лужниках. Тоді від року із заходу фанатіли всі.
І вже тоді було зрозуміло: епоха застою скінчилася. Почався новий етап - часи змін.
"Ми об'їхали багато країн. І дуже раді бути тут. Раді бачити великі зміни з часів Радянського Союзу", - зазначає Клаус Майне, вокаліст рок-гурту Scorpions.
"Саме так виникла пісня Wind of Change, яку знає чи не весь світ", - говорить Рудольф Шенкер, гітарист рок-гурту Scorpions.
І тепер у фанатів гурту з'явилася змога ще раз почути легендарний "Wind of change" та інші популярні хіти. Scorpions розпочали черговий світовий тур Crazy World. Виступатимуть і в Києві - у столичному Палаці спорту. Прибудуть сюди з Ганновера напередодні концерту особистим літаком.
У планах музикантів - прогулянка Києвом і дегустація української кухні. А концерт відбудеться у вівторок. Організатори очікують аншлаг, адже вже зараз вільних місць залишилося небагато.
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