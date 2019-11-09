Одним із символів свободи в ті часи був легендарний гурт Scorpions. Колектив виступав і під час повалення Берлінської стіни. Відтоді легенди року провели не один концерт у столиці України. Черговий виступ відбудеться вже наступного вівторка. Scorpions зіграють у київському Палаці Спорту. У рамках світового туру Crazy World Tour музиканти планують об'їхати зі своїми виступами весь світ. Богдан Вербицький продовжить.

Продано більше як 100 мільйонів копій альбомів. Зіграно понад 5 тисяч концертів по всьому світові.

Вони одними з перших підняли "залізну завісу" і виступили в Радянському Союзі.

1988 рік. Це кадри першого концерту Scorpions у тодішньому Ленінграді. Музиканти виступали в місцевому рок-клубі. А вже за рік грали в Москві, у Лужниках. Тоді від року із заходу фанатіли всі.

І вже тоді було зрозуміло: епоха застою скінчилася. Почався новий етап - часи змін.

"Ми об'їхали багато країн. І дуже раді бути тут. Раді бачити великі зміни з часів Радянського Союзу", - зазначає Клаус Майне, вокаліст рок-гурту Scorpions.

"Саме так виникла пісня Wind of Change, яку знає чи не весь світ", - говорить Рудольф Шенкер, гітарист рок-гурту Scorpions.

І тепер у фанатів гурту з'явилася змога ще раз почути легендарний "Wind of change" та інші популярні хіти. Scorpions розпочали черговий світовий тур Crazy World. Виступатимуть і в Києві - у столичному Палаці спорту. Прибудуть сюди з Ганновера напередодні концерту особистим літаком.

У планах музикантів - прогулянка Києвом і дегустація української кухні. А концерт відбудеться у вівторок. Організатори очікують аншлаг, адже вже зараз вільних місць залишилося небагато.