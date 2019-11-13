В одесской школе произошло серьезное ЧП [ Редактировать ]
В Одессе школьник распылил слезоточивый газ. ЧП произошло в одной из школ Суворовского района города. Девятиклассник на перемене вошел в помещение седьмого класса и распылил там газовый баллончик, сообщает "Сегодня".
Известно, что завуч школы услышала крики детей и вовремя всех эвакуировала. В результате никто не пострадал.
Парень признался, что баллончик несколько дней назад подобрал возле мусорника. За неуместную шутку парня его родителям придется заплатить штраф от 1 700 до 5 100 грн.
Ранее сообщалось, что школьник зверски поиздевался над женщиной.
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