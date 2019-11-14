Турецькі силовики затримали старшу сестру аль-Багдаді

Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на джерела в турецькій владі. На момент арешту 65-річна Расмія Авад разом з родиною мешкала у фургоні в місті Азаз, у сирійській провінції Алеппо