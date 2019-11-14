Вандалізм в Україні: біля Бородянки спалили дві вишки "Лайфсел" [ Редактировать ]
Українське відлуння війни в Сирії. Неподалік Бородянки спалили дві вишки мобільного оператора "Лайфсел".
Відповідальність на себе взяла невідома організація "Осередок революційної солідарності". Там наголосили: своїми діями засуджують операцію Туреччини на Півночі Сирії та висловлюють підтримку курдам.
Об'єктом обрали "Лайфсел", адже оператор належить турецькому бізнесу. У компанії напад назвали актом вандалізму й подали заяву в поліцію.
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