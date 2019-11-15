Дантеса "похоронили" под Черновцами (фото) [ Редактировать ]
Под Черновцами украинского певца Владимира Дантеса изобразили на каменном надгробии. Об этом сообщил сам исполнитель в Facebook.
Певец рассказал, что в селе Годылов на окраине Черновцов появилось его фото на надгробии. Певец посмеялся и назвал это пиком своей популярности.
"Фото можно было взять и посвежее", - написал певец.
"С глубоким уважением к творчеству, любовью и заботой о твоем будущем!", "Вова, вот это я понимаю - возвращение!" - посмеялись в сети.
Ранее сообщалось о том, что поклонники "похоронили" Анастасию Заворотнюк.
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