Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт керівника департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Підозрювану також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаю, детективи НАБУ затримали чиновницю та декілька її спільників у вівторок. Кондзеля вимагала хабар в 300 тисяч доларів за вирішення питання про призначення на посаду заступника голови правління Нафтогазу.