Суд відправив під домашній арешт керівника департаменту Офісу президента [ Редактировать ]
Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт керівника департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Підозрювану також зобов'язали носити електронний браслет.
Нагадаю, детективи НАБУ затримали чиновницю та декілька її спільників у вівторок. Кондзеля вимагала хабар в 300 тисяч доларів за вирішення питання про призначення на посаду заступника голови правління Нафтогазу.
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