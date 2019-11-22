Канадці винайшли матеріал-невидимку [ Редактировать ]
Сучасні невидимки. Канадські науковці розробили матеріал, який заломлює промені світла навколо об'єкта, що робить його невидимим. Винахід дуже легкий і не потребує джерела енергії.
Його планують застосовувати у війську. Приміром, за допомогою такого матеріалу можна сховати солдата чи танк. Помітити замаскованих - можна лише на відстані кількох метрів.
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