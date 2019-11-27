Вуличний туалет уперше удостоївся персональної виставки в Парижі. Понад півтора століття ці темно-зелені конструкції були неофіційним символом міста, як Ейфелева вежа чи круасани. Свого часу вони також слугували сховком для обміну інформацією серед шпигунів та бійців Опору.

Останній вуличний пісуар у Парижі демонтували 1984 року.