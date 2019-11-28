Прокурора Константина Кулика нельзя назначать в Службу безопасности Украины, так как он на данный момент является символом коррупции в Украине. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал политический эксперт Вячеслав Мироненко.

"Его вчера вроде как уволили из органов ГПУ, из Офиса генпрокурора, но сейчас очень много обсуждается о том, что он может быть назначен начальником следствия в СБУ. Тоже достаточно неоднозначное назначение будет, потому что Константин Кулик, как бы там ни было, но уже является символом коррупции в Украине, и для многих это как красная тряпка, особенно для наших западных партнеров.

Ранее сообщалось, что 60 народных депутатов, в частности представители "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины", подписали коллективный запрос на отстранение Константина Кулика. Также подписи за его отстранение собирают на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Кулик стал фигурантом журналистского расследования программы Bihus.info. По данным журналистов, Кулик стал собственником двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.

В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследовало против Кулика уголовное дело по факту незаконного обогащения, но из-за решения Конституционного суда о декриминализации этого преступления Кулик не был осужден.