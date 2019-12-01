У Парижі знову протести. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів. Чому люди незадоволені? - розкаже Олена Абрамович.

"Перельоти під загрозою" - плакати з такими гаслами принесли на демонстрацію незгодні з приватизацією французького оператора аеропортів Les Aéroports de Paris. Протестувальники переконані: віддавати прибуткові летовища у приватні руки - безглузде рішення. Вони приносять у бюджет 400 мільйонів євро на рік.

"Уряд вирішив дозволити приватизацію приватним компаніям, які й так мають майже 50% акцій. А тепер їм перепаде цілий пиріг. Але закон дозволяє провести референдум, щоб визначити, чи відповідає таке рішення думці народу. Я думаю, що ні, саме тому нам потрібен референдум", - говорить Жан-Клод Мамех, учасник протестного руху.

Заради такого голосування вже навіть об'єдналися праві й ліві сили в парламенті країни. Ще одна умова - петиція від народу.

"Я підписав її сьогодні пізнувато. Мав би зробити це давно. Бачите, на мені жовтий жилет, так от: "жовті жилети" прагнуть участі у важливих колективних рішеннях, таких як продаж аеропортів, вокзалів, залізниці", - говорить Бернард пенсіонер, учасник руху "Жовті жилети".

Щоб референдум відбувся до весни, петицію мають підписати 10 відсотків населення, тобто 4,5 мільйона французів. Та поки що не назбиралося й мільйона підписів. Тож шанси невеликі.

"Якщо ми не будемо виходити на демонстрації, нас не почують. Йдеться про національну спадщину. Її долю мають вирішувати люди, а не кілька технократів", - говорить Серж Бенуа, член колективу групи компаній Aéroports de Paris.

Критики приватизації попереджають - перехід аеропортів у приватні руки може спричинити зростання цін на перельоти. Та й загалом, як можна продавати головні інфраструктурні об'єкти? В уряді ж запевняють - іноземців до торгів не допустять. А приватизація дасть змогу отримати чималий дохід - понад 9 мільярдів євро.

"Ця приватизація дасть змогу профінансувати інноваційні розробки, а самому аеропорту - можливість розвиватися. Для нас стратегічно важливо фінансувати бізнес 21 століття - штучний інтелект, зберігання даних, а не компанії минулого століття", - говорить Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції.

Про намір приватизації паризьких аеропортів французька влада оголосила ще влітку 2017. Вони мали піти з молотка разом з вісімдесятьма іншими державними компаніями ще торік. Що й стало однією з причин масштабних протестів "жовтих жилетів".