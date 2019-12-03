Володимир Зеленський звернувся до українців щодо майбутніх перемов у "нормандському форматі". Тиждень підготовки до зустрічі "четвірки лідерів" президент анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Досягти миру та припинити вогонь глава держави розраховує лише в дипломатичний спосіб. Нагадаю, саміт у Парижі відбудеться дев'ятого грудня, Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на сході.

"Тільки дипломатія, а якщо не буде дипломатії,то цього діалогу що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленского з Путіним. Ви знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно як біг в одній, вибачте, як порівння на цій біговій доріжці - ти щось робиш, калорії втрачаєш але ти на місці", - говорить Володимир Зеленський, президент України.