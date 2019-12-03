В Індії стартував фестиваль піщаних скульптур [ Редактировать ]
В Індії стартував міжнародний фестиваль піщаних скульптур. Проводять його на пляжі в штаті Одіша. Показати свій хист з'їхалися 100 художників з усього світу. Та все таки найбільше місцевих.
Тож і тематика робіт так чи інакше пов'язана з історією та культурою країни. Одночасно з піщаним мистецтвом на встановленій неподалік сцені - демонструють і танцювальне.
Захід влаштували біля знаменитого храму Конарк, що підсилює візуальний ефект дійства.
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