В Індії стартував міжнародний фестиваль піщаних скульптур. Проводять його на пляжі в штаті Одіша. Показати свій хист з'їхалися 100 художників з усього світу. Та все таки найбільше місцевих.

Тож і тематика робіт так чи інакше пов'язана з історією та культурою країни. Одночасно з піщаним мистецтвом на встановленій неподалік сцені - демонструють і танцювальне.

Захід влаштували біля знаменитого храму Конарк, що підсилює візуальний ефект дійства.