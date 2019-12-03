В Індії стартував міжнародний фестиваль піщаних скульптур. Проводять його на пляжі в штаті Одіша. Показати свій хист з'їхалися 100 художників з усього світу. Але ж все-таки найбільше місцевих. Тож і тематика робіт так чи інакше пов'язана з історією і культурою країни.

Одночасно з піщаним мистецтвом на встановленій неподалік сцені демонструють і танцювальне. Захід влаштували біля знаменитого храму Конарк, що підсилює візуальний ефект дійства.