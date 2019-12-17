Один український військовий поранений напередодні на Донбасі

Один український військовий поранений напередодні на Донбасі. Протягом минулої доби - бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Під вогнем опинилися захисники Кримського і Широкиного.

Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів окупанти випустили 30 мін. А поблизу Верхньоторецького російські найманці атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Часто простреливают стрелковым, а также кидают ВОГги, работают АГСсом. Пристреливаются, вот только что были прострелы. Так что нам лучше зайти сейчас, потому что неизвестно - прилетит не прилети", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.