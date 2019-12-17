Ринок землі обговорювали й на прес-марафонах у столиці. Агарії, фермери, власники паїв, політики та чиновники аналізували ризики та вигоду від ухвалення земельних законів. Детальніше - в матеріалі.

Журналісти, чиновники, селяни та аграрії. Сьогодні земельні питання обговорювали не лише в парламенті й на мітингах. На прес-конференціях у столиці точилися численні земельні дискусії. Так, в Офісі президента вкотре чітко наголосили - питання ринку землі має бути вирішене.

"Мова ні про продовження мораторію, ні залишення того всього в тому стані як є, не може бути предмету обговорення в силу тих обставин, що за ці 18 років, цей так званий статус-кво, як є зараз він призвів до дуже серйозних наслідків в частині контролю нагляду за землею породження сірих схем. Головна задача президента - це зробити чіткі правила і нормальні відносини в сфері земельних питань", - говорить Роман Лещенко, уповноважений президента із земельних питань.

Ухвалення земельних законів - це не продаж землі, а право українців вирішувати, як розпоряджатися власним майном, наголошують чиновники. Адже нині, за словами експертів, втрачають і люди, і держава.

"Українські землевласники отримували вартість оренди в чотири рази нижчє ніж в країнах ЄС. український агросектор недоотримував в рамках продуктивності, бюджет недоотримував понад 500 мліьйонів податків щороку", - говорить Дмитро Ливч, голова асоціації вільних землевласників України.

Одне з найгостріших питань ринку землі - обмеження щодо продажу в одні руки.

"Якщо ми говоримо про членів аграрної ради, то вони їх акція протесту - перекриття доріг пов’язана з двома чинниками. Є інформація ,що сьогодні законопроект про зміни в землі буде містити дуже величезні, норми про дуже величезні масиви землі, які пропонуються продавати в одні руки. Раніше влада говорила про 210 тис га в одні руки, яку можу скупити одна компанія чи одна людина, то сьогодні вони йдуть на поступки, але це інформація про 50 тис га, що також є дуже дуже величезним наділом землі", - говорить Тетяна Острікова, експерт з економічних питань.

Натомість в уряді кажуть - таких цифр не буде.

"Розмова іде про цифри 20-10 тисяч гектарів, чи воно буде менше чи більше так може статися, моя особиста думка, що це буде прийнятне обмеження в 10-20 тисяч. Якщо буде менше - це буде негативно впливати на потенційне залучення інвестицій", - говорить Тимофій Милованов.

Аграрії побоюються, що документ можуть ухвалити у другому читанні поспіхом, адже часу вже обмаль.

"На комітеті ще не почали розгляд правок, враховуючи що залишилося три дні. Як можна за 2 дні продивитися 5 тис правок, проголосувати всі правки дати рішення комітету я не знаю . Ми вважаємо доцільним провести референдум щодо продажу землі іноземцям, про те що говорив президент", - говорить Андрій Дикун, голова Всеукраїнської аграрної ради.

Це питання вже пообіцяли порушити на референдумі. Чиновники наголошують - усі побажання аграріїв врахують. Головне щоб ринок працював на українців.