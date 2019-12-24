Зима ще як слід не настала, а в Черкасах вже активно взялися за зимове утримання доріг. Одній місцевій приватній компанії виплатили кілька мільйонів гривень за зимове прибирання автошляхів. Скільки і за що заплатили - з'ясовували наші кореспонденти.

За кермом Віталій уже більше десяти років. Та попри досвід, слизьких доріг побоюється. Проте, цьогоріч, каже, погода рятує - суттєвих заморозків та снігопадів ще не було, та й шляховики на дорозі рідко зустрічались.

"За останній час ні, а от тоді, як перші заморозки передбачались і прогнозувались, то полив ішов у нічний та вечірній час - бачив", - говорить Віталій Солодкий, житель Черкас.

Шляховики і дійсно працювали ще з осені. За період з 6 по 30 листопада зимове утримання доріг приватною компанією обійшлось платникам податків у майже 3 мільйони гривень. Такі цифри нещодавно оприлюднив місцевий активіст. Більшу частину з цієї суми міський бюджет заплатив за поливання вулиць протиожеледними реагентами.

"Вони перший раз виїхали 27 числа, 28 не виїжджали, 29 і 30 - фактично виїхали і повністю поїздили, покатались, а скільки вони заплатять за то, що сніг був, я навіть не знаю. Всього в них 18 мільйонів, понятно, що вони планували їх освоїти", - говорить Артур Чемерис, громадський активіст.

На підприємстві запевняють, - у цей період була небезпечна ожеледь на дорогах. Про це попередив гідрометцентр, та й за фактом вони її фіксували. За кожну витрачену бюджетну копійку і оброблений кілометр готові відзвітувати.

"Ми по трекерам звітуємо там де іменно було полиття, через те, що машина пробігає великий кілометраж, але коли ми задіюємо на даному участку дороги іменно полив тоді ми фіксуємо, що це був полив", - говорить Юрій Гончаренко, представник компанії-підрядника.

У гідрометцентрі не заперечують: попередження про можливе небезпечне явище були, але ожеледі на дорогах не фіксували.

"З 6 по 30 листопада в цей період, який вас цікавить метеостанцією Черкас ожеледиця на земній поверхні не спостерігалась", - говорить Діана Мовсісян, метеоролог Черкаського обласного гідрометцентру.

У міськвиконкомі ж вважають, що прогноз обласних метеорологів за цей час не відповідає дійсності. За його даними, ожеледь на дорогах була, і з нею боролися як могли.

"Реальний прогноз, яким я користуюсь і він казав, що вночі буде мінус три і ми виїхали на обробку можна б було кожні дві години, всю ніч виїжджати самому на дорогу і дивитися чи не занесе тебе, але якщо б це відбулось, то обробляти пізно вже", - говорить Сергій Отрошенко, начальник управління вуличної інфраструктури Черкаського МВК.

З нового року на зимове утримання черкаських доріг планують витратити понад 60 мільйонів гривень. Хто їх може "освоїти" - визначить тендер, який буде оголошено найближчим часом.