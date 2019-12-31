Напад на храм УПЦ стався напередодні на Вінниччині. Там побили трьох священнослужителів. У поліції відкрили кримінальне провадження. Подробиці цієї історії дізнавалася Ірина Розова.

Село Новоживотів Оратівського району. Одинадцята вечора. Щойно за територією Свято-Покровського храму Української православної церкви відслужили вечірню молитву - під'їхали три машини.

"Було чоловік 15 людей, вони налаштовані були агресивно кричали, різні погрози вигукували на нас, ми підійшли до храму".

У перші хвилини віряни подумали, що група прихильників Православної Церкви України завітала, щоб укотре зірвати замки з дверей церкви, розповідає протоієрей Дмитро. Та раптом один зі злочинців вдарив паламаря Олександра Греська.

"А що сталося? - Кастетом вдарили по обличчю ні за що. - А як звати людину? Ви її бачили? - Він світив мені так як ви фонариком, це був Пасічнюк його прізвище, колишній поліцейський".

Чоловік першим постраждав від нападників. Потім побили настоятеля та ще одного священнослужителя.

"Вдарили мене, я злетів зі сходів підійшов до людини взяв сніг приложив до губи - показую що це по християнські? Це по любові? Він мені відповідає - в Біблії пишеться підстав другу щоку, і це в лице говорив, на другий день я йому ці слова переказую, а він мені каже, що нас не було і сміється", - говорить Ієрей Георгій, сослужитель Свято-Покровського храму УПЦ с. Новоживотів.

Відбулося все в лічені хвилини. Лихочинці встигли роз'їхатися до прибуття поліції.

"Одним із фігурантів у побитті був колишній поліцейський, на сьогоднішній день ми маємо інформацію, що документи на храм були в шахрайський спосіб підроблені і відповідно представники ПЦУ хочуть неодноразово заволодіти цим майном. Ми негайно вимагаємо від правоохоронних органів притягти всіх до кримінальної відповідальності. Ситуація фактично виходить з-під контролю. Чому на сьогоднішній день, люди які не провокують, не створюють додаткових навантажень в соціально-політичному нашого суспільства стають жертвами незрозумілих нападів, незрозумілих осіб", - говорить Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".

Боротьба за храм, який завжди належав до УПЦ у Новоживотові триває ще з весни. Попри рішення релігійної громади, будівлю намагалися передати ПЦУ. Зрештою, сторони вирішили дочекатися рішення суду. А поки - перебувати в святилищі не можна. Тож віряни проводять богослужіння у зробленому нашвидкуруч наметі.