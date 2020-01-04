У Києво-Печерській лаврі виставили раку з мощами святителя Луки Кримського. Святиня перебуває у Хрестовоздвиженському храмі. Про життєвий шлях преподобного Луки, який, до речі, був відомим лікарем, дивіться далі в сюжеті

Архієпископ Лука Войно-Ясенецький - один зі святих сучасності. Його життєпис яскравий і доволі непростий. За свої православні переконання архієпископу довелося заплатити одинадцятьма роками поневірянь по тюрмах і засланнях. Утім, усе його життя органічно поєднало два служіння: за операційним столом - людям, і на святительській кафедрі - Богові.

"Будучи 8 лет на Крымско-Симферопольской кафедре, слепым управлял и когда написал прошение, чтобы его освободили от занимаемой должности, патриарх Алексей Первый поставил резолюцию: ваше высокоприосвещенство деревья умирают стоя. Прошло не так много лет, я был свидетелем великого торжества, когда были прославлены нетленные останки святителя Луки, в Симферополе и причислен к лику святых", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври.

Народився святитель у Криму. 1889 року переїхав до Києва. Саме тут він закінчив медичний університет. Лікар-хірург, професор Лука Войно-Ясенецький є автором численних медичних творів. Свою ж пасторську діяльність він почав у 20 роках минулого століття. Після смерті дружини.

"Він не покинув лікарської справи, він побажав служити Богу і служити людям. І люба професія чи ти журналіст, чи ти лікар, чи ти сталевар, можна поєднати, якщо ти тільки бажаєш - одне одному не мішає", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври.

Наприкінці минулого року до Києво-Печерської лаври доставили ковчег із частинками мощей святителя.

"Не ми приїхали до Святителя Луки, а він приїхав до нас сюда. Навіть зараз у мого знайомого нейрохірурга в нього є книжки святителя Луки до сих пір вивчають хірургію по творам цього великого святого", - говорить Ірина Гранат, вірянка.

"Дуже я довольна, що я попала в Лавру, я вперше тут, і таке захоплення, таке відчуття. Дуже прекрасно, дякую Богові", - говорить Катерина Яківна, вірянка.

Помолитися біля мощей Святого Луки всі охочі зможуть у Києво-Печерській лаврі до 25 січня.