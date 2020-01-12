30 озброєних ножами та палицями чоловіків вночі 10 січня напали на євреїв біля могили рабина Нахмана в Умані.

Про це повідомили кілька інтернет-ЗМІ. Жорстоке побиття нібито сталося після суперечки місцевого жителя з одним із євреїв. А правоохоронці, які прибули на місце події, за словами очевидців, стояли осторонь і не немагалися протидіяти нападникам. Як наслідок - четверо євреїв були доставлені в місцеву лікарню. Водночас, на сайті.

Нацполіції повідомили, що в Умань приїхало обласне керівництво поліції. І на місці з'ясували, що інформація про напад на хасидів не відповідає дійсності. Дані про постраждалих у лікарні не підтвердили. А із заявами про напад до правоохоронців ніхто не звертався.