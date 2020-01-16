Відвідувачів запрошували фотографуватися з експонатами і розміщувати світлини в соцмережах

В Україні відзначили День музейного селфі. Відвідувачів запрошували фотографуватися з експонатами і розміщувати світлини в соцмережах. Так щороку музейники заохочують молодь частіше до них зазирати. Мої колеги розкажуть більше.

У Запоріжжі музейний флешмоб став міжнародним. На козацьку Січ завітали турки. Після Києва та Львова, молодь зі Стамбула вирішила відвідати й Хортицю.

Про Міжнародний день музейного селфі чують уперше.

"Звідси відкривається мальовничий краєвид на скелі та греблю. Це просто неймовірна краса! Тут варто побувати кожному", - говорить Старк, турист зі Стамбула.

У заповіднику кажуть - до акції долучаються вже третій рік поспіль.

"Топовий об'єкт Національного заповідника Хортиця це цей комплекс, на якому ми знаходимось, це Запорозька Січ. І другий по значущості, це музей судноплавства. Туди не так легко дістатися, але він того вартий", - говорить Олена Пєтрікєй, завідувачка сектору розвитку та планування Національного заповідника "Хортиця".

Найкраще селфі з Хортиці визначать завтра - за допомогою комп'ютерної програми. Переможцеві обіцяють приз.

Десятки учнів сьогодні завітали до обласного художнього музею в Кропивницькому. Роблять селфі - індивідуальні, групові та з учителями. Усі - на тлі витворів мистецтва.

Це подруги-шестикласниці. Участь у Міжнародному флешмобі музейних селфі беруть уперше.

"Мені дуже подобається музей цей і це ну дуже круто", - говорить Яна Бондаренко, школярка.

"Можна побачити багато картин, дізнатися щось нове про якийсь звичай український, про нашу культуру", - говорить Софія Мухіна, школярка.

Світлини роблять і вчителі. Кажуть, так цікаво в музеї ще час не проводили.

"Дуже корисно і весело провести час. Діти - тут вони не просто роблять селфі, а й долучаються до творів мистецтва, до атмосфери музею", - вважає Олена Андалюкевич, вчителька НВК "Кіровоградський колегіум".

Після фотосесії учням розповідають найцікавіші факти про твори мистецтва музею.

"Приєднались більше ста українських музеїв, що дуже приємно, якщо минулі роки не дуже багато долучалися, то що приємно цьогоріч ми спостерігаємо нашестя, і зранку дуже було багато сімейних пар", - говорить Леся Нестройна, науковий співробітник Кіровоградського обласного художнього музею.

Світлини школярі викладають у соцмережі. Найкращі автори отримають річний абонемент на відвідування музейних виставок.