Импичмент Трампа: политолог оценил поведение Украины [ Редактировать ]
В пятницу, 31 января, в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" политолог Вадим Карасев рассказал о том, правильным ли является поведение нашей власти на фоне событий в Вашингтоне?
- Як вам це співпадіння - що Помпео перебуває в Києві саме в день, коли в Сенаті вирішується найважливіше питання для Трампа про імпічмент, який почався не без участі наших політиків? Це у Вашингтоні розраховували на якусь підтримку від Києва?
- Совпадение. Вы же сами сказали, что визит планировался еще в начале февраля. Вряд ли можно было так подстроить и перенести на сегодняшний день. Но, это совпадение символично. Потому что, как раз вот эти слова, которые сегодня говорил и Помпео в Киеве, и президент Украины, их надо рассматривать в контексте ситуации с импичментом. Потому, что Помпео все время акцентировал внимание на том, что США поддерживают Украину в борьбе за территориальную целостность, президент наш говорил о том, что Америка нам помогает, в том числе, и в оборонной сфере. Потому что, мы знаем, что основной довод для импичмента - то, что Трамп якобы задержал военную помощь Украине. Эти слова, которые были сказаны в Киеве, к ним очень серьезно прослушиваются в Вашингтоне.
- Ваша оцінка - чи правильно поводиться українська влада в цій історії з імпічментом? Чи потрібно було робити щось інакше?
- Считаю, что правильно. Тут все нормально. Не было явных провалов. Сейчас очень аккуратно уходим от этих тисков, когда с одной стороны - демократы, с другой - республиканцы. Конечно же, сейчас аккуратно, негромко, но все же поддерживаем Трампа и говорим о том, что военная помощь США Украине есть, была и будет, что мы довольны и благодарим США за партнерство и поддержку. Вряд ли Трамп будет недоволен этими словами президента Украины.
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