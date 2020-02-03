У Лондоні чоловік із ножем накинувся на людей [ Редактировать ]
Теракт у Лондоні. Наепередодні ввечері в районі Стретем чоловік із ножем накинувся на людей. Постраждали троє, одна людина у вкрай тяжкому стані. Нападника поліціянти застрелели. До його тіла був пристебнутий фальшивий вибуховий пристрій. За даними Скотленд-Ярду, стрільця звали Суддеш Амман, йому було 19 років. Кілька днів тому його звільнили з в'язниці. Два роки хлопець відбував термін за зберігання та поширення терористичних матеріалів.
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