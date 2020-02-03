До Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Урочиста церемонія зустрічі глав держав в ці хвилини відбувається в Маріїнському палаці. Очікується, що Ердоган та Зеленський підпишуть низку двосторонніх документів.

А по обіді візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі. Нагадаю, це вже друга зустріч президентів. Володимир Зеленський відвідував Туреччину торік у серпні.