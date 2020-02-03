Обвал кав'ярні у Новосибірську: загинули люди [ Редактировать ]
Дві людини загинули, іще троє травмовані внаслідок обвалу кав'ярні в російському Новосибірську. За попередніми даними, через вагу снігу обвалився дах над роздягальнею. Зруйновано майже 240 квадратних метрів площі. З-під завалів витягли п'ятьох людей.
Іще майже дві сотні змогли евакуюватися самостійно. Власника кав'ярні звинувачують у порушенні правил безпеки, бо завалилася саме та частина, яку добудували до основної споруди.
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