На Донбасі зафіксували 11 обстрілів за добу [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на Донбасі минулої доби. Російські найманці 11 разів порушили режим тиші.
Противник обстрілював позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів у районі Оріхового та Новотошківського. На решті ділянок вів вогонь по українських укріпленнях із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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