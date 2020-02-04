На Донбасі за добу поранило двох військових [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Російські найманці 12 разів порушили режим тиші.
Противник обстрілював позиції армійців із заборонених мінометів у районі Оріхового та Новотошківського на Луганщині. На решті ділянок найманці вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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