У Сирії від обстрілу сил Асада загинуло п'ять військовослужбовців турецької армії. Напередодні помер іще один з важкопоранених при обстрілі. Вчора сирійська армія застосувала важку артилерію у провінції Ідліб.

На місці загинули чотири турецьких військових, іще дев'ятеро отримали поранення. У турецькому міноборони заявили, що "наповну скористаються своїм правом на самооборону", в разі повторення атак із боку сил Асада.