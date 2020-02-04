В Україні оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
Штормове попередження - оголосили в Україні. Суне циклон з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей.
Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликають водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні подорожей.
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