У ДСНС закликають водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні подорожей

Штормове попередження - оголосили в Україні. Суне циклон з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей.

Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликають водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні подорожей.