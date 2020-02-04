У Китаї від коронавірусу померли вже 425 людей [ Редактировать ]
У Китаї від коронавірусу померло вже 425 людей. Загальна кількість хворих сягнула понад 20 тисяч. Водночас понад 600 пацієнтів - одужали, їх виписали з лікарень.
В Ухані на додачу до двох медзакладів, зведених спеціально для лікування хворих на коронавірус, додаткові тисячу ліжок розмістять на території місцевого стадіону та Міжнародного конференц-центру.
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