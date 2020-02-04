Заборона на бензинові, дизельні та гібридні автомобілі. Велика Британія готова запровадити її раніше, ніж планувала. Вже до 2035 року. Таким чином у країні планують значно скоротити шкідливі викиди. З подробицями - Світлана Чернецька із Лондона.

У Великій Британії постановили відмовитися від бензинових, дизельних та навіть гібридних машин вже за 15 років. Щоправда, йдеться не про повну заборону автівок. Лише про продаж нових автомобілів. Але й це має значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу.

"Ми повинні вирішити проблему наших викидів CO2. Тому Велика Британія закликає усі країни поставити перед собою реальну мету, щоби якнайшвидше досягти нульових викидів. Самі ми обіцяємо знизити рівень автомобільного забруднення повітря до нуля уже до 2050 року", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Згідно з планом уряду, вже з 2035 британці зможуть купувати лише автівки з електричним чи водневим двигуном. А з 2050 повністю перейдуть на електромобілі. У самому Лондоні такий вид транспорту поступово наздоганяє застарілих попередників. Серед електричних автівок навіть знамениті кеби, і легендарні даблдекери.

"Нові плани уряду дуже реалістичні. Все більше і більше людей захоплюються ідеєю електричних автівок. Так, вони все ще досить дорогі. Але ціна швидко компенсується за рахунок дешевої експлуатації. Порівняно із бензином чи дизелем, заправляти електричне авто учетверо дешевше", - говорить Джон Беррі, продавець електричних автомобілей.

Лондон вже давно заохочує автомобілістів переходити на зелений транспорт. Власники електричних автівок не платять за в'їзд до центру столиці та отримують знижки на паркування. Втім, головним мінусом досі залишається недостатня кількість станцій для зарядки двигуна. А ще доволі тривалий час для повного зарядження.

"Ми бачимо, що технології покращуються, і з'являються станції швидкої зарядки електричних машин. Але ми прагнемо мати досконалішу інфраструктуру. Ми хочемо впевнитися у тому, що міста готові, що на їхніх дорогах будуть сотні тисяч електричних автівок", - говорить Анна Гіслоп, юрист екологічної організації.

В уряді обіцяють бути готовими до відмови від бензину та дизелю. Насамперед виділяють додаткові гроші для встановлення нових пунктів зарядки електромобілів. Загалом близько 80 країн теж планують заборонити автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Але серед них поки що немає найбільших забруднювачів повітря - Китаю та США.